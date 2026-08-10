Bevrijdingsherdenking met optocht en avondprogramma in Nuenen

Op 19 september 2026 organiseert Stichting Herdenkingen Nuenen een Bevrijdingsherdenking met optocht, ceremonie en muzikale avond. De route begint bij de H. Clemenskerk in Nuenen.

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De Bevrijdingsherdenking start met een optocht vanaf de H. Clemenskerk en gaat via Park, Parkstraat naar het monument aan de Europlaan. Daarna keert de stoet terug naar de kerk. Aansluitend vindt een herdenking en een muzikale avond plaats op het wegdeel Park, dichtbij de H. Clemenskerk.

De aanvraag voor deze activiteiten is ingediend door Stichting Herdenkingen Nuenen. Het evenement staat gepland voor zaterdag 19 september 2026. Tijdens deze dag worden de slachtoffers en de bevrijding van Nuenen herdacht.