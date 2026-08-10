Vergunningsaanvraag voor hekwerken en erfafscheiding in Best

De gemeente Best heeft op 5 augustus een aanvraag ontvangen voor een vergunning om hekwerken en erfafscheiding te plaatsen aan Groes 2.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan op het adres Groes 2, 5684RT in Best. De gemeente zal uiterlijk op 30 september 2026 beslissen of de vergunning wordt verleend. Als meer tijd nodig is, kan de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld.

Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001497. Informatie over deze aanvraag is beschikbaar via het team Vergunningen van de gemeente Best.