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Containers geplaatst op Molhuysenstraat in Vught
Vandaag om 09:35
Op de Molhuysenstraat in Vught worden containers geplaatst van 30 juli tot en met 30 september.
De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van containers op de Molhuysenstraat. Het gaat om de periode van 30 juli tot en met 30 september 2026.
De aanvraag voor deze tijdelijke plaatsing is op 6 augustus 2026 verzonden. De containers worden geplaatst bij het adres Molhuysenstraat 6.
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