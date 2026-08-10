Vergunning voor dakkapellen verleend in Chaam

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het vergroten van een dakkapel en het plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de Oude Baan 9 in Chaam.

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Het besluit is op 6 augustus 2026 verzonden. De aanvraag betreft zowel een uitbreiding van een bestaande dakkapel als de plaatsing van een volledig nieuwe dakkapel op het pand.

Het adres waar de werkzaamheden plaatsvinden is Oude Baan 9 in Chaam. Hiermee wordt het pand aangepast om te voldoen aan de wensen van de eigenaar. De vergunning is door burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam goedgekeurd.