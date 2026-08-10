Dakkapel gepland aan Baarleseweg in Chaam

Er is een aanvraag ingediend voor een dakkapel aan de Baarleseweg in Chaam.

Gevonden voor jou

De gemeente Alphen-Chaam heeft op 5 augustus een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Baarleseweg in Chaam. Het gaat om het adres Baarleseweg 42.

De aanvraag wordt eerst beoordeeld door de gemeente. Pas na een besluit is het mogelijk om bezwaar te maken. Het besluit wordt later gepubliceerd.