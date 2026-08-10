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Vergunningsaanvraag voor airco in Schaijk ingetrokken
Vandaag om 09:40
De aanvraag voor een airco buitenunit aan de Repellaan in Schaijk is ingetrokken.
De aanvraag voor het plaatsen van een buitenunit voor een airconditioning aan de Repellaan 4a in Schaijk is ingetrokken. Deze aanvraag was op 21 juli 2026 ingediend en stond geregistreerd onder zaaknummer 59769-2026.
Het plan om de buitenunit te plaatsen viel onder het omgevingsplan. Waarom de aanvraag is ingetrokken, wordt niet vermeld.
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