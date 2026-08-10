Rotonde gepland op kruising Jagersveld-Kromstraat in Uden

De gemeente Maashorst heeft een ontwerpbeslissing genomen voor het aanleggen van een rotonde op de kruising Jagersveld-Kromstraat in Uden. De vergunning wijkt af van het bestemmingsplan.

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Op 6 augustus 2026 heeft de gemeente Maashorst besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een rotonde op de kruising Jagersveld-Kromstraat. Dit project wijkt af van het huidige bestemmingsplan en valt onder handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening.

De ontwerpbeslissing en bijbehorende stukken zijn vanaf 11 augustus 2026 zes weken lang in te zien, tot en met 22 september 2026. Dit kan op afspraak bij de gemeente Maashorst. De inzageperiode biedt de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een reactie te geven op het plan.

De kruising, gelegen tussen Uden en Volkel, wordt aangepakt om de verkeerssituatie te verbeteren. Het definitieve besluit wordt later genomen, waarbij belanghebbenden eventueel beroep kunnen instellen bij de rechtbank.