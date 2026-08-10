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Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Uden

Vandaag om 09:40

In Uden is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Eikenheuvelweg.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 23 juli een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Zo'n systeem wordt gebruikt om energie op te slaan in de bodem en later te hergebruiken, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling.

De locatie van het systeem is aan de Eikenheuvelweg 17 in Uden. Voor deze melding geldt dat er geen bezwaar kan worden gemaakt. Het project is geregistreerd onder zaaknummer Z/511576 en DSO-kenmerk 2026072301604.

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