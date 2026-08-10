Geitenhouderij in Reek wordt paardenhouderij met dagbesteding

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor de wijziging van een geitenhouderij naar een paardenhouderij met nevenactiviteiten aan de Rijksweg in Reek.

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De locatie aan Rijksweg 84 en 84A in Reek krijgt een nieuwe bestemming. De geitenhouderij wordt omgevormd tot een paardenhouderij, met ruimte voor dagbesteding en recreatief nachtverblijf. De gemeente Maashorst heeft hiervoor de regels in het omgevingsplan aangepast en de vergunning verleend.

De stukken over het besluit zijn vanaf dinsdag 11 augustus 2026 tot en met donderdag 21 september 2026 beschikbaar voor inzage. Na afloop van deze periode treedt de vergunning in werking, tenzij er beroep wordt aangetekend. Belangstellenden kunnen de documenten opvragen bij de gemeente Maashorst.