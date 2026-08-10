Vergunningsaanvraag voor dakrenovatie rijksmonument in Uden ingetrokken

De vergunningsaanvraag voor het renoveren van het platte dak van een rijksmonument aan de Prior van Milstraat in Uden is ingetrokken.

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Op 2 augustus 2026 was een aanvraag ingediend voor het renoveren van het platte dak van een rijksmonument op Prior van Milstraat 22 in Uden. Deze aanvraag is inmiddels ingetrokken.

De zaak stond geregistreerd onder het nummer 62635-2026 en betrof specifiek werkzaamheden aan het dak van het historische pand. Verdere details over de reden van intrekking zijn niet bekendgemaakt.