Gemeente Altena verlengt beslistermijn voor vergunning in Giessen

De gemeente Altena heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunning bij Industrieweg 1 in Giessen. Het gaat om het verlengen van een duiker en verbreden van een uitrit.

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De aanvraag voor deze omgevingsvergunning werd ingediend op 16 juni 2026. De gemeente heeft besloten de termijn voor de beslissing met zes weken te verlengen. Een definitief besluit wordt uiterlijk genomen op 11 augustus 2026.

Een omgevingsvergunning is nodig voor aanpassingen zoals bouwen, verbouwen of aanleggen. Met deze verlenging wil de gemeente voldoende tijd nemen om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.

Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit bekendmaken. Vanaf dat moment kun je de documenten bekijken en eventueel reageren. Voor nu is dat nog niet mogelijk.