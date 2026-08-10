Vergunningsaanvraag uitbreiding bijgebouw in Wijk en Aalburg

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een bijgebouw aan de Kroon 11 in Wijk en Aalburg. Een besluit hierover wordt uiterlijk op 28 september 2026 verwacht.

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De vergunning is aangevraagd door een bewoner van de Kroon 11 in Wijk en Aalburg. Het gaat om de uitbreiding van een bestaand bijgebouw op het terrein. De gemeente liet weten dat dit mogelijk gevolgen kan hebben voor de omgeving.

De aanvraag is op 3 augustus 2026 ingediend. De gemeente verwacht uiterlijk 28 september een beslissing te nemen. Pas als de vergunning wordt verleend, worden de bijbehorende documenten openbaar gemaakt. Op dat moment kun je meer informatie bekijken.