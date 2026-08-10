Vergunning aangevraagd voor schuur aan Hoge Maasdijk in Andel

In Andel is een vergunning aangevraagd om de kap van een schuur te verhogen en aan te passen. Het gaat om een pand aan de Hoge Maasdijk. De gemeente Altena verwacht uiterlijk 22 september een besluit te nemen.

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De aanvraag voor de vergunning is op 28 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente Altena. Het betreft een schuur aan de Hoge Maasdijk 116 in Andel. De aanpassing gaat over het verhogen en aanpassen van de bestaande kap.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw, verbouwing of andere wijzigingen. De gemeente heeft nog geen besluit genomen. Als de vergunning wordt goedgekeurd, volgt een nieuwe publicatie met meer informatie.

Vanaf dat moment kunnen inwoners documenten over de vergunning bekijken en eventueel reageren. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.