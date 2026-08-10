Vergunning aangevraagd voor verlenging van dakkapel in Woudrichem

In Woudrichem is een vergunning aangevraagd voor het verlengen van een dakkapel aan Middelvaart 48. De gemeente Altena beslist hierover uiterlijk 28 september.

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De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het verlengen van een dakkapel op een woning aan Middelvaart 48 in Woudrichem. Het gaat om een omgevingsvergunning, die nodig is voor bouw- of verbouwplannen.

De aanvraag is op 1 augustus 2026 binnengekomen. De gemeente verwacht uiterlijk 28 september een besluit te nemen. Wanneer de vergunning is verleend, worden de documenten openbaar en kan er gereageerd worden.