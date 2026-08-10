Nieuwe school gepland op Koningskruis in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een aanvraag gedaan voor de bouw van een nieuw kindcentrum. Het gaat om De Doelakkers aan de Koningskruis 11, waar eerst de bestaande gebouwen gesloopt zullen worden.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft op 5 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het plan omvat de bouw van een nieuw schoolgebouw voor kindcentrum De Doelakkers aan de Koningskruis 11. Voordat de nieuwbouw begint, zal de bestaande bebouwing op het terrein worden gesloopt.

Voor de uitvoering van dit project wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan. De aanvraag heeft kenmerk 1067486 gekregen. Het college van burgemeester en wethouders zal de aanvraag beoordelen voordat er een vergunning wordt verleend.