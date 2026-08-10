Vakantieloop Biest-Houtakker krijgt vergunning voor woensdagavond

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor de Vakantieloop Biest-Houtakker. Het hardloopevenement vindt plaats op woensdagavond 12 augustus van half zeven tot half elf.

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De Vakantieloop in Biest-Houtakker start en finisht bij het Vossenhol, vlak bij het voetbalveld, tegenover Vossenhol 17. Het parcours loopt onder andere via Vossenhol, Beverstraat en Kanaaldijk. Het evenement heeft toestemming gekregen van de gemeente Hilvarenbeek, die de vergunning op 6 augustus 2026 heeft verzonden.

De hardloopwedstrijd zal plaatsvinden tussen half zeven en half elf ’s avonds. Het evenement is onderdeel van de lokale activiteiten in de regio en trekt jaarlijks veel deelnemers en toeschouwers.