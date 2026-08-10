Schuur gedeeltelijk vernieuwen in Sint-Michielsgestel

Er is een aanvraag gedaan om een schuur aan de Horziksestraat 6a in Sint-Michielsgestel gedeeltelijk te vernieuwen. Deze aanvraag valt onder het overgangsrecht.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag is op 4 augustus 2026 ingediend en betreft een omgevingsplanactiviteit voor bouwen. Het gaat specifiek om het gedeeltelijk vernieuwen van een schuur op het adres Horziksestraat 6a in Sint-Michielsgestel.

De stukken die bij deze aanvraag horen, zijn in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. In deze fase is het nog niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dat kan pas wanneer de vergunning daadwerkelijk is verleend.