Nieuwe woning en uitweg in Berlicum goedgekeurd

De gemeente heeft toestemming gegeven voor de bouw van een woning en de aanleg van een uitweg aan Beekveld 53A in Berlicum. Het besluit is op 6 augustus definitief gemaakt.

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Op het perceel L4282 aan Beekveld 53A in Berlicum mag een nieuwe woning worden gebouwd en een uitweg worden gerealiseerd. Het besluit hierover is afgelopen donderdag, 6 augustus, officieel vastgesteld door de gemeente.

De vergunning betreft activiteiten zoals bouwen en het veranderen of aanleggen van een uitweg. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd volgens de standaard procedure voor dit soort projecten.