Vergunningsaanvraag voor verbouwing keuken in Waalwijk

Er is een aanvraag ingediend voor het verwijderen van twee muren in een keuken, waaronder een draagmuur, op de Beukenlaan in Waalwijk.

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Op 6 augustus 2026 is een vergunningsaanvraag ingediend voor een verbouwing aan een woning aan de Beukenlaan in Waalwijk. Het gaat om het verwijderen van twee muren in de keuken, waarvan één draagmuur.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019395. Er is nog geen beslissing genomen over de vergunning. Zodra hier een besluit over wordt genomen, volgt verdere berichtgeving.