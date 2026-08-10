Oprit bij Kemphaan 3 en 5 in Waspik krijgt groen licht

De gemeente Waalwijk heeft een vergunning verleend voor een oprit bij Kemphaan 3 en 5 in Waspik. Het besluit werd op 6 augustus 2026 officieel bekendgemaakt.

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Het gaat om het realiseren, veranderen of gebruiken van een uitweg op deze locatie. Het besluit heeft zaaknummer WWK-2026-017838 en is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk.

De vergunning is bedoeld om de toegang tot de woningen aan de Kemphaan te verbeteren. Mensen die de stukken willen inzien, kunnen een afspraak maken bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk.