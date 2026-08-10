Vergunning voor bouw van loods in Sprang-Capelle verleend

Het college van Waalwijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods aan de Veerweg 11 in Sprang-Capelle. Het besluit werd op 6 augustus 2026 genomen en betreft een wijziging van een eerder verleende vergunning.

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De nieuwe vergunning maakt het mogelijk om een loods te bouwen, waarbij zowel technische als ruimtelijke bouwaspecten zijn meegenomen. Het gaat om een aanpassing van een eerdere vergunning uit juni 2022.

De stukken met betrekking tot de vergunning zijn vanaf 6 augustus 2026 in te zien. Hiervoor moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de afdeling Vergunningverlening van de gemeente Waalwijk.