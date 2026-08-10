Gemeente Waalwijk geeft vergunning voor kappen van 19 bomen

De gemeente Waalwijk heeft besloten om 19 bomen te laten kappen op verschillende locaties. Dit besluit is op 6 augustus bekendgemaakt en heeft betrekking op meerdere percelen binnen de gemeente.

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Het gaat om bomen op diverse plekken, waaronder secties L, E, D, G en F binnen het grondgebied van Waalwijk. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en heeft zaaknummer WWK-2026-019315.

Volgens de gemeente zijn de stukken over dit besluit in te zien op afspraak. Aanvragers kunnen tegen betaling een papieren versie aanvragen bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving.