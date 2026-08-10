Woningverbouwing gepland in Sprang-Capelle

Voor een woning aan de Schoolstraat in Sprang-Capelle is een vergunning aangevraagd om te verbouwen. Het gaat om een bestaande woning op nummer 1.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 5 augustus 2026 binnengekomen bij de gemeente. Het gaat om een verbouwing van de woning aan de Schoolstraat 1 in Sprang-Capelle. De procedure is opgestart onder zaaknummer WWK-2026-019370.

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de vergunning. Zodra dit gebeurt, maakt de gemeente dit bekend. Tot die tijd kunnen betrokkenen geen bezwaar indienen.