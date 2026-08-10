Kermis Oosterhout 2026 krijgt vergunning

De kermis in Oosterhout heeft een vergunning gekregen en vindt plaats van 21 tot en met 26 augustus. Het evenement wordt gehouden op het Slotjesveld, de Slotlaan en de Markt.

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De gemeente Oosterhout heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor de kermis in 2026. De kermis duurt zes dagen, van vrijdag 21 augustus tot en met woensdag 26 augustus.

De kermis wordt georganiseerd op drie locaties in het centrum van Oosterhout: het Slotjesveld, de Slotlaan en de Markt. Hiermee biedt het evenement ruimte voor verschillende attracties en activiteiten.