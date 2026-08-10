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Beslistermijn voor uitbreiding woonhuis in Beek en Donk verlengd

Vandaag om 09:57

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning op ’t Hof 19 in Beek en Donk met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning die op 11 juni 2026 is ingediend. De vergunning betreft een technische bouwactiviteit voor het uitbreiden van een woonhuis op het adres ’t Hof 19.

De verlenging van de beslistermijn is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000530 en DSO-verzoeknummer 2026061101664. Voor vragen over de procedure kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

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