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Huijbergen: aanvraag voor airco aan zijgevel Binnenpad 24
Vandaag om 09:59
In Huijbergen is een aanvraag ingediend om een airco aan de zijgevel te plaatsen.
De gemeente Woensdrecht heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het adres Binnenpad 24 in Huijbergen. Het gaat om het plaatsen van een airco aan de zijgevel van het pand.
De aanvraag is op 24 juli 2026 binnengekomen bij burgemeester en wethouders. De melding is officieel bekendgemaakt vanuit Hoogerheide op 6 augustus 2026.
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