Tijdelijke opslag van goederen bij carpool Hoogerheide aangevraagd

Bij de carpoolplaats aan de A4/A58 in Hoogerheide is een aanvraag gedaan voor de tijdelijke opslag van goederen. Dit heeft te maken met werkzaamheden aan het spoor. De gemeente Woensdrecht ontving de aanvraag op 27 juli.

Gevonden voor jou

De opslaglocatie wordt aangevraagd in verband met een spoorvernieuwingsproject. Het gaat om een tijdelijke situatie bij de carpoolplaats langs de A4/A58 in Hoogerheide. De aanvraag is op 27 juli ingediend en afgelopen donderdag, 6 augustus, bekendgemaakt door de gemeente Woensdrecht.

Met een omgevingsvergunning vraagt een initiatiefnemer toestemming om bepaalde werkzaamheden of activiteiten uit te voeren die invloed hebben op de omgeving. In dit geval betreft het een tijdelijke opslag van goederen.