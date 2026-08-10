Ossendrecht: plannen voor nieuwe kozijnen en glas

Op Hondseind 1 in Ossendrecht zijn plannen ingediend om kozijnen en glas te vervangen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 24 juli binnengekomen bij de gemeente Woensdrecht.

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De eigenaar van het pand aan Hondseind 1 in Ossendrecht wil veranderingen doorvoeren aan de gevel. Het gaat om het vervangen van kozijnen en glas. Deze plannen zijn op 24 juli 2026 ingediend bij burgemeester en wethouders van Woensdrecht.

De aanvraag is verwerkt op 6 augustus 2026 in Hoogerheide, de hoofdplaats van de gemeente. De gemeente beoordeelt nu of de wijzigingen aan de gevel kunnen worden uitgevoerd.