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Berging gepland aan Akkerdreef in Hoogerheide
Vandaag om 09:59
In Hoogerheide is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van bergingen aan de Akkerdreef. Burgemeester en wethouders ontvingen deze aanvraag op 22 juli.
De aanvraag voor het plaatsen van bergingen aan de Akkerdreef in Hoogerheide is ingediend bij de gemeente Woensdrecht. Het gaat om een omgevingsvergunning waarvoor de standaard procedure wordt gevolgd.
Deze aanvraag werd op 22 juli ontvangen en op 6 augustus officieel bekendgemaakt door de gemeente. Het betreft een initiatief dat het gebruik van de ruimte op de Akkerdreef moet verbeteren.
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