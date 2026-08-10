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Vergunningsaanvraag voor inrit aan Antwerpsestraat in Putte
Vandaag om 09:59
Er is een aanvraag ingediend voor een inrit aan de Antwerpsestraat 180 in Putte. De gemeente Woensdrecht heeft deze aanvraag op 4 augustus ontvangen.
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- en uitrit voor auto's bij het adres Antwerpsestraat 180, 4645 BN in Putte. Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben dit op donderdag 6 augustus bekendgemaakt.
De procedure voor deze vergunning volgt de standaard stappen van voorbereiding. Het adres bevindt zich in Putte, een dorp in de gemeente Woensdrecht.
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