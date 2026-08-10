Vergunning verleend voor verbouwing woonhuis Sint Anthonis

De gemeente Land van Cuijk heeft op 4 augustus een vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan de Peelkant 35 in Sint Anthonis.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het betreft een technische bouwactiviteit waarmee het woonhuis wordt aangepast en vergroot.

De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00004558. Dit betekent dat de werkzaamheden officieel mogen starten, mits volgens de gestelde voorwaarden.