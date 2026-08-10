Bouwplaats in Boxmeer krijgt vergunning voor ruim een jaar

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het inrichten van een langdurige bouwplaats. Deze komt nabij Koorstraat 69 in Boxmeer en zal er staan van 17 augustus 2026 tot en met 27 augustus 2027.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 31 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De bouwplaats krijgt toestemming voor een periode van ruim één jaar.

De locatie van de bouwplaats ligt bij Koorstraat 69 in Boxmeer. Het vergunningnummer is Z2026-00004108. Dit maakt het mogelijk om daar langdurig bouwactiviteiten uit te voeren.