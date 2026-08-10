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Steiger geplaatst aan Molenstraat in Cuijk

Vandaag om 09:59

In Cuijk is een vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger aan de Molenstraat 50. De steiger mag er staan van 4 tot en met 13 augustus 2026.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De vergunning is goedgekeurd op 4 augustus 2026.

De steiger wordt geplaatst in de buurt van Molenstraat 50 in Cuijk. Dit gebeurt op basis van een zogeheten objectvergunning, een vergunning voor een tijdelijk bouwwerk. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00005164.

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