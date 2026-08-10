Bouwplaats Cuijk krijgt vergunning tot juli 2027

In Cuijk is een vergunning verleend voor een langdurige bouwplaats. Het project loopt van 10 augustus 2026 tot 23 juli 2027 nabij Lavendel 2 tot en met 170.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 30 juli 2026 een vergunning verleend voor het realiseren van een langdurige bouwplaats. De locatie ligt in Cuijk, in de buurt van Lavendel 2 tot en met 170.

De vergunning is onderdeel van een officieel besluit en geldt voor de periode van 10 augustus 2026 tot en met 23 juli 2027. Het project heeft als zaaknummer Z2026-00004301. De bouwplaats zal gedurende deze tijd actief zijn.