Rijksmonument in Grave krijgt herstel van snijvoeg

Er is een aanvraag gedaan voor het herstellen van de snijvoeg aan de voorgevel van een rijksmonument aan Brugstraat 3a in Grave. De gemeente Land van Cuijk ontving de aanvraag op 5 augustus.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan de voorgevel van het monumentale pand. De aanvraag betreft zowel een bouwactiviteit als een monumentenactiviteit. Het pand staat aan de Brugstraat in Grave.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, maar deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken.