Akkerbouwbedrijf Wilbertoord mag werktuigenberging bouwen

Het akkerbouwbedrijf aan de Princepeelweg in Wilbertoord heeft toestemming gekregen voor de bouw van een werktuigenberging. De omgevingsvergunning werd op 5 augustus 2026 verleend door de gemeente Land van Cuijk.

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Het gaat om het adres Princepeelweg 39 in Wilbertoord. Het besluit heeft betrekking op de bouw van een werktuigenberging en het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00000358.

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk. Daarmee kan het akkerbouwbedrijf beginnen met de geplande activiteiten op het terrein.