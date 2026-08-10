Vergunning verleend voor verbouwing woonhuis in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het vernieuwen van de buitenschil, diverse doorbraken en een uitbouw aan de voorzijde van een woonhuis aan de Schimmelpennincklaan.

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Het gaat om een bouwactiviteit waarbij zowel de buitenkant van het woonhuis wordt vernieuwd als diverse constructieve aanpassingen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er een uitbouw gerealiseerd aan de voorkant van de woning.

De vergunning is op 2 juli 2026 verleend door het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven. De digitale versie van het besluit is vanaf twee dagen na de publicatiedatum in te zien op het Inwonersplein van het stadhuis aan het Stadhuisplein 1 in Eindhoven en op de website van de gemeente.