Gemeente Eindhoven verleent vergunning voor kappen van boom

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Lauwerszeeweg. Het besluit is op 6 augustus verzonden.

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Het gaat om een boom die staat aan de Lauwerszeeweg 2 in Eindhoven. De aanvraag voor de kap is beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders. Zij hebben besloten dat de vergunning verleend wordt.

De documenten met betrekking tot dit besluit liggen vanaf 8 augustus digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven. Ook kunnen inwoners de stukken fysiek inzien op het Inwonersplein in het stadhuis aan het Stadhuisplein.