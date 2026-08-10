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Gemeente Eindhoven verleent vergunning voor kappen van boom
Vandaag om 10:05
De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Lauwerszeeweg. Het besluit is op 6 augustus verzonden.
Het gaat om een boom die staat aan de Lauwerszeeweg 2 in Eindhoven. De aanvraag voor de kap is beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders. Zij hebben besloten dat de vergunning verleend wordt.
De documenten met betrekking tot dit besluit liggen vanaf 8 augustus digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven. Ook kunnen inwoners de stukken fysiek inzien op het Inwonersplein in het stadhuis aan het Stadhuisplein.
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