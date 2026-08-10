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Evenement 'Terug in de tijd' op 26 september in Eindhoven toegestaan
Vandaag om 10:05
De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het evenement 'Terug in de tijd' op 26 september bij De IJzerenman. Het besluit is genomen op 6 augustus.
Het evenement 'Terug in de tijd' mag op zaterdag 26 september 2026 plaatsvinden bij De IJzerenman in Eindhoven. Het gaat om een zogenoemd A-evenement, waarvoor een vergunning nodig is. De gemeente heeft het verzoek op 6 augustus goedgekeurd.
De locatie van het evenement is aan de Javalaan 149 in Eindhoven. Bij een A-evenement wordt rekening gehouden met veiligheid en een goede organisatie. Over het besluit zijn geen verdere bezwaren bekendgemaakt.
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