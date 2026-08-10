Evenement 'Terug in de tijd' op 26 september in Eindhoven toegestaan

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het evenement 'Terug in de tijd' op 26 september bij De IJzerenman. Het besluit is genomen op 6 augustus.

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Het evenement 'Terug in de tijd' mag op zaterdag 26 september 2026 plaatsvinden bij De IJzerenman in Eindhoven. Het gaat om een zogenoemd A-evenement, waarvoor een vergunning nodig is. De gemeente heeft het verzoek op 6 augustus goedgekeurd.

De locatie van het evenement is aan de Javalaan 149 in Eindhoven. Bij een A-evenement wordt rekening gehouden met veiligheid en een goede organisatie. Over het besluit zijn geen verdere bezwaren bekendgemaakt.