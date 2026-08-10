Advertentie
Dakkapel gepland aan Sebastiaan van Noyestraat in Eindhoven
Vandaag om 10:05
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Sebastiaan van Noyestraat in Eindhoven.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 5 augustus 2026 ingediend. Het gaat om een dakkapel die aan de voorkant van de woning geplaatst zal worden.
Het adres waar het om gaat is Sebastiaan van Noyestraat 16 in Eindhoven. Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving en zijn er nog geen bezwaarmogelijkheden.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie