Dakkapel gepland aan Sebastiaan van Noyestraat in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Sebastiaan van Noyestraat in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 5 augustus 2026 ingediend. Het gaat om een dakkapel die aan de voorkant van de woning geplaatst zal worden.

Het adres waar het om gaat is Sebastiaan van Noyestraat 16 in Eindhoven. Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving en zijn er nog geen bezwaarmogelijkheden.