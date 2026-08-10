Grond wordt toegepast aan Eerste Hoefsteeg in Rosmalen

Bij de Eerste Hoefsteeg 7 in Rosmalen wordt grond toegepast. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft hierover een melding ontvangen.

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Het toepassen van grond betekent dat iemand grond ergens neerlegt of gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu en moet daarom gemeld worden.

De melding is op 30 juli 2026 ontvangen door de gemeente 's-Hertogenbosch. Het DSO-kenmerk van deze melding is 2026073000043 en het zaaknummer is Z/511919. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.