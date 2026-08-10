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Ontplofbare stoffen opgeslagen in Vinkel
Vandaag om 10:06
In Vinkel is een melding gedaan voor het opslaan van ontplofbare stoffen.
Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben een melding ontvangen voor het opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. Het gaat om een locatie aan de Coppensdijk 10 in Vinkel.
De melding is op 15 juli 2026 geregistreerd onder zaaknummer Z/511034 en DSO-kenmerk 2026071500746. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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