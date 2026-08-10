Opslag van grond gemeld bij Eerste Hoefsteeg in Rosmalen

Bij Eerste Hoefsteeg 7 in Rosmalen is een melding gedaan voor het opslaan van grond. De melding is op 30 juli ontvangen door de gemeente Den Bosch.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit regelt activiteiten die invloed hebben op de leefomgeving, zoals het opslaan van grond. Grond wordt gebruikt om bijvoorbeeld terreinen op te hogen of aan te leggen, wat gevolgen kan hebben voor de bodem.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026073000042 en zaaknummer Z/511917. Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.