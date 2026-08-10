Kleine stookinstallatie gemeld bij Expodium Businesscenter in Made

Expodium Businesscenter in Made heeft een melding gedaan voor een stookinstallatie. De melding, die op 18 september vorig jaar is ingediend, is op 6 augustus afgehandeld door de gemeente Drimmelen.

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Het gaat om een kleine tot middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen, met een vermogen van minder dan vijftig megawatt. De installatie valt onder milieubelastende activiteiten en is gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

De locatie van de stookinstallatie is Brieltjenspolder 28 in Made. De melding ligt niet ter inzage en er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingediend.