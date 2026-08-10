Lars Boom bedolven onder loftuitingen na Tourzege: 'Voel me gevleid'

De fraaie eindzege van Demi Vollering in de Tour de France Femmes van zondag straalt ook af op Lars Boom. De oud-renner uit Vlijmen is ploegleider van Vollerings team FDJ United-Suez. Hij geniet een dag later nog na van de festiviteiten en alle loftuitingen: "Ik voel me gevleid."

"De verhalen dat deze Tourzege gestolen zou zijn, waren met Demi's overwinning van zondag meteen klaar", analyseert de ploegleider. "Dat is fijn. Die zege in de slotetappe geeft de eindzege van Demi nog meer glans."

Vollering begon de slotetappe met acht seconden voorsprong op de Poolse nummer twee Kasia Niewiadoma, die na afloop van de etappe van zaterdag nog haar ongenoegen had geuit over het rijden van Vollerings Franse ploeggenote Célia Gery. Die zou haar hebben gehinderd op het moment dat Vollering haar winnende demarrage plaatste.

Vollering verdedigde in de slotetappe, met start en finish in Nice, haar gele leiderstrui met succes door ook deze rit op haar naam te schrijven. "Ja, het was een prachtige Tour", blikt Boom terug. "Met drie etappeoverwinningen in totaal én het geel. Ik weet hoe hard de meiden en ons begeleidingsteam hieraan hebben gewerkt. Dat doet me veel."

Beslissende demarrage

De laatste beklimming in de slotetappe werd een rechtstreeks duel tussen Vollering en Niewiadoma. Beide rensters probeerden de ander te lossen, maar slaagden daar niet in. Vlak voor de top probeerde Vollering het nog een keer. Nu met succes: ze reed weg bij de Poolse en kwam in Nice aan met een voorsprong van meer dan een minuut op haar.

Niewiadoma won de Tour de France Femmes in 2024 nog. Maar met de winst in de laatste etappe maakte Vollering duidelijk wie de beste was in deze Tour. De Italiaanse kampioen Elisa Longo Borghini eindigde als derde op bijna 4,5 minuut van Vollering.

Teamgevoel

Als coach was Boom verantwoordelijk voor het uitzetten van de grote lijnen en de tactische keuzes van zijn ploeg. Daarnaast stuurde hij de rensters aan tijdens de wedstrijden. En, wat nog wel eens onderschat wordt, hield hij zich bezig met het creëren van een teamgevoel.

"Je bent tijdens zo'n Tour met in totaal dertig mensen op locatie. Dan moet je naar elkaar toe groeien en iets voor elkaar over hebben. Dat is het gevoel dat je wil creëren, zowel bij de rensters als het personeel." En daarin is hij naar eigen zeggen geslaagd. "Bij ons voelt het als een grote familie", zegt hij trots.

Geschiedenis schrijven

Vollering won de Tour eerder in 2023. En in 2024 en 2025 werd ze tweede, net als in 2022. Het is sowieso een topjaar voor de renster. Ze won in het voorjaar namelijk ook al de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en ze schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam.

De eindzege van Vollering in de Ronde van Frankrijk betekent ook dat er geschiedenis is geschreven door team FDJ United-Suez. "Dit is de eerste eindoverwinning in de Tour voor onze ploeg", vertelt Boom, die daarvoor uitgebreid in de bloemetjes werd gezet. "Ik ben blij met alle felicitaties", vertelt de oud-renner. "Maar ik doe dit zeker niet alleen."

Hij stelt tevreden vast dat de ploeg de afgelopen jaren enorm is gegroeid, mede dankzij de grotere sponsoren die zich hebben aangesloten. Maar feit is dat dit succes ook afstraalt op hem als ploegleider. Wat doet dit succes met Boom? "Je moet je blijven ontwikkelen", weet hij. "Als renner had ik soms te grote ambities, maar hier voel ik me op mijn gemak. Ik wil hier alle mooie plannen die we hebben waarmaken."