Restauratie molen De Vos in Nieuw-Vossemeer aangevraagd

De gemeente Steenbergen heeft een aanvraag ontvangen voor de restauratie van molen De Vos aan de Rijksweg 51 in Nieuw-Vossemeer.

Gevonden voor jou

Op 17 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een algehele restauratie van de molen "De Vos", gelegen aan de Rijksweg 51 in Nieuw-Vossemeer. De vergunningaanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000772.

De gemeente zal op een later moment een besluit nemen over deze aanvraag. Zodra dat gebeurt, worden de stukken openbaar gemaakt en kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. Voor nu is het nog niet mogelijk om de documenten in te zien of een bezwaar te maken.