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Opslag gevaarlijke stoffen bij Van der Steen B.V. in Tilburg

Vandaag om 10:26

Van der Steen B.V. in Tilburg heeft een vergunning aangevraagd voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen. Het gaat om een groothandel met opslag- en transportactiviteiten.

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Het bedrijf Van der Steen B.V., gevestigd aan de Clara Zetkinweg 5 in Tilburg, wil starten met een groothandel waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. De aanvraag, ingediend op 3 augustus 2026, omvat ook activiteiten als transport, opslag en een containerterminal.

Bij de opslaglocatie zullen gevaarlijke stoffen in verpakkingen worden bewaard. Het gaat om een totale hoeveelheid van meer dan 10 ton. De gemeente Tilburg behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure van de Omgevingswet.

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