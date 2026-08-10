Nieuwe inrit aangevraagd bij Wielewaal in Geldrop

Bij Wielewaal 71 in Geldrop is een aanvraag ingediend voor een nieuwe inrit. De gemeente heeft de aanvraag op 5 augustus ontvangen en verwerkt.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor een inrit bij het adres Wielewaal 71 in Geldrop. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 17713814748. De aanvraag betreft het realiseren van een toegang vanaf de openbare weg naar het perceel.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.