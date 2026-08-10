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Vergunning verleend voor tijdelijke woonunit in Mierlo

Vandaag om 10:29

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke woonunit op Waterjuffer 19, kavel 7, in Mierlo. Het besluit is op 6 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De tijdelijke woonunit komt te staan op kavel 7 aan de Waterjuffer in Mierlo. Het besluit over deze omgevingsvergunning is vorige week genomen door de gemeente Geldrop-Mierlo.

Bij vragen over het besluit of de procedure kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via het algemene telefoonnummer.

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