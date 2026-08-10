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Omgevingsvergunning voor dakrenovatie in Neerkant verleend
Vandaag om 10:33
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het renoveren van het dak aan de Dorpsstraat 34 in Neerkant. Het besluit is op 5 augustus genomen.
De vergunning betreft een bouwactiviteit en een aanpassing volgens het omgevingsplan. Het dossier is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0696. Het gaat om een technisch renovatieproject.
De stukken die horen bij het besluit zijn beschikbaar voor inzage. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Deurne. Het project betreft een renovatie op de genoemde locatie in Neerkant.
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